İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
Spor

Max Kruse'nin durumu netleşti

Fenerbahçe'de Denizlispor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Max Kruse'nin durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

07 Mart 2020 Cumartesi 23:02 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 23:02

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile oynadığı mücadelede Max Kruse sakatlandı.

Alman oyuncu, orta yuvarlakta girdiği ikili mücadelenin ardından sekmeye başladı ve bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alman oyuncu, ilk tetkiklerin ardından 2. yarının ortalarında detaylı kontroller için hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin Max Kruse'nin ayak bileğinde burkulma, sağ ayak bilegi iç ve dış bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildi.

Kadın jandarmalardan dünya kadınlarına: Asla pes etmeyin!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı
Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

Devlerin takibindeydi, Türkiye'de kaldı

Başkan Erdoğan açıkladı: Maalesef gizli bir direnişle karşılaşıyoruz
Başkan Erdoğan açıkladı: Maalesef gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

Başkan Erdoğan açıkladı: Maalesef gizli bir direnişle karşılaşıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.