Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan, Fenerbahçe'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerin başında gelen Max Kruse için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Alman golcünün menajeri Ersin Akan, sarı lacivertli yönetimle görüşme yapmak üzere Türkiye'ye geldi.
Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse'un menajeriyle görüşme yaparak transferi bitirmeyi amaçlıyor.
MAX KRUSE, FENERBAHÇE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ
Bundan önce 10 numaralı formayı giyen Max Kruse, Fenerbahçeli yetkililere takımda 10 numaralı formanın boşta olup olmadığını sordu. Menajeri dışında Alman golcünün de sarı lacivertli idarecilerle görüşme yaptığı öğrenildi.
(Futbolarena)
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