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Spor

Max Kruse'nin yeni veliahtı: Lazar Samardzic

Hertha Berlin'in Lazar Samardzic 18 yaşındaki oyuncusu Lazar Samardzic'in hocası, eski öğrencisi olan Max Kruse'nin stilinde bir oyuncunun yetiştiğini anlattı.

30 Mart 2020 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 01:21
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Hertha Berlin'in genç yeteneği Lazar Samardzic, oyun stiliyle Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'yi andırıyor.

Bild'in haberine göre, Hertha Berlin'in 18 yaşındaki genç yıldızı Lazar Samardzic, teknik direktörden antrenörlere kadar neredeyse herkes tarafından futbol tarzıyla Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'ye benzetiliyor.

MAX KRUSE'Yİ ANDIRIYOR

Hem forvet hem de oyun kurucu mevkisinde oynayabilen "Laki" lakaplı genç yıldızı kulüp antrenörü Alexander Nouri şöyle anlatıyor; "Laki sizde yepyeni ufuklar açabilecek heyecan verici bir yetenek. Sahaya hakimiyeti ve oyuna bakışıyla bana Max Kruse'yi andırıyor. Top onda olduğu zaman takım arkadaşlarını çok kolay bir şekilde pozisyona sokabiliyor."

Daha önce 2006 ile 2007 yılları arasında Werder Bremen'de Max Kruse ile de çalışan Nouri, antrenmanlarda Lazar Samardzic'in Fenerbahçeli yıldız ile benzerliğini gözlemlemiş ve Kruse gibi sol ayaklı olan genç yıldızı aynı mevkide oynatmaya başlamış. Samardzic'in tek eksiğinin defans özellikleri olduğunu söyleyen antrenör, "Laki savunmasını geliştirir ve tecrübe kazanmaya devam ederse, bir sonraki seviyeye geçmekte zorlanmayacaktır. Yakın zamanda onu gerçek profesyonellerle birlikte üst düzey maçlarda izleyeceğimiz konusunda inancım tam." 

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