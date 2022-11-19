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Spor

Max Verstappen, Abu Dabi Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Max Verstappen, Abu Dabi Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in.

Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 23.824 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı pilotun 0.228 saniye arkasında takım arkadaşı Sergio Perez ikinciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

Sezonun 58 turluk son yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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