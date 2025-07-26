İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Max Verstappen Belçika'da sprint yarışını kazandı
Spor

Max Verstappen Belçika'da sprint yarışını kazandı

Formula 1 Belçika Grand Prix'si öncesindeki sprint yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Max Verstappen Belçika'da sprint yarışını kazandı
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Belçika'daki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapıldı.

Verstappen, 26 dakika 37.997 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

McLaren'den Avustralyalı Oscar Piastri, Verstappen'in 0.753 saniye gerisinde ikinci, McLaren'den Büyük Britanyalı pilot Lando Norris ise liderin 1.414 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turları bugün TSİ 17.00'de başlayacak yarış, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.