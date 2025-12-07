İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Max Verstappen: Bu noktada kontrol edebileceğimiz tek şey...

Formula 1'de büyük gün geldi şampiyon bugün beli olacak. Abu Dabi GP hafta sonuna şampiyona lideri Lando Norris'in 12 puan gerisinde gelen Max Verstappen pole pozisyonunu aldıktan sonra değerlendirmelerde bulundu.

7 Aralık 2025 Pazar 14:02
Abu Dabi GP hafta sonuna şampiyona lideri Lando Norris'in 12 puan gerisinde gelen Max Verstappen, sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Seansın ardından konuşan Hollandalı pilot, mutluluğunu dile getirerek sezonun son sıralama turları hakkında, "Bu noktada kontrol edebileceğimiz tek şey araçtan maksimum performansı çıkarmaktı. Bunu kesinlikle başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Hollandalı pilot, "Q2'de aşınmış lastiklerle pistte kaldığımda bile attığım turlar harikaydı. Q3'te burada pist sıcaklığı düşüyor ve daha fazla zorlayabileceğinizi biliyorsunuz. Biz de bunu yaptık. Biraz daha tur zamanı bulmayı başardık." ifadelerini kullandı.

