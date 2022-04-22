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  • Max Verstappen, Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde ilk sıradan başlayacak
Spor

Max Verstappen, Formula 1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde ilk sıradan başlayacak

2022 Formula 1 sezonunun 4. ayağı Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

AA22 Nisan 2022 Cuma 21:11 - Güncelleme:
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen elde etti.

Verstappen, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.999 saniyelik süresiyle galip geldi.

Ferrari'den Charles Leclerc, liderin 0.779 saniye arkasında ikinciliği, McLaren'den Lando Norris ise Verstappen'den 1.132 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü aldı.

Yarın TSİ 17.30'de sprint turlarının gerçekleştirileceği yarışın startı ise 24 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.

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