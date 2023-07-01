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Spor

Max Verstappen, sprint yarışının kazananı oldu

Sprint yarışının Avusturya GP'sinde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 21:15 - Güncelleme:
Max Verstappen, sprint yarışının kazananı oldu
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2 sene önce alınan kararla beraber her sene belirli pistlerde düzenlenmesine karar verilen Sprint yarışının Avusturya GP'sinde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu. Pole pozisyonundan başladığı yarışı rahat bir şekilde sürdüren Max Verstappen ekstra 8 puan'ın sahibi oldu.

Bir diğer Red Bull sürücüsü olan Checo Perez ikinci sırada yer alırken, Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Sainz podyumun son basamağında kendine yer buldu.

İLK 8 PUAN ALDI

Bundan sonra takvimde 5 yarışta daha yapılacak Sprint yarışında ilk 8'de bulunan sürücüler puan alırken en hızlı tur süresi ekstra puan kazandırmıyor.

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