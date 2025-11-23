İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Max Verstappen'den sezonun 6. galibiyeti
Spor

Max Verstappen'den sezonun 6. galibiyeti

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.

AA23 Kasım 2025 Pazar 10:26 - Güncelleme:
Max Verstappen'den sezonun 6. galibiyeti
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 50 tur üzerinden yapıldı.

İkinci sırada başladığı yarışın start anında liderliği ele geçiren Verstappen, 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 6, kariyerinin 69. galibiyetini aldı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 20.741 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesi liderliğini sürdürdü. Yarışı 4. sırada bitiren McLaren'ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris'i takip etti.

Norris'in şampiyonluğunu ilan etme şansının bulunduğu sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'si, 30 Kasım Pazar günü koşulacak.

Las Vegas Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 378

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 291

5. Charles Leclerc (Monako): 222

Takımlar:

1. McLaren: 786

2. Mercedes: 423

3. Red Bull Racing: 391

4. Ferrari: 371

5. Williams: 117

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.