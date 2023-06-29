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Spor

Maxi Gomez'e sürpriz talip

Sezon başında Trabzonspor'a gelen ve ortalamanın altında bir performans sergileyen Maxi Gomez'e talipler var.

29 Haziran 2023 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Maxi Gomez'e sürpriz talip
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Trabzonspor'un Uruguaylı yıldız oyuncusu Maxi Gomez'in talipleri çoğalıyor.

Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den talipleri bulunan Trabzonspor'un yıldızına ilk somut girişim Yunanistan'dan geldi. Olympiakos Kulübü, Trabzonspor'la iletişime geçip, fiyat sordu.

KAPI 5 MİLYONDAN AÇILACAK

Yeni sezonda kadro yapılanmasına giden Trabzonspor, renklerine bağladığı isimlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen futbolcular için gelen teklifleri değerlendirecek.

Trabzonspor dünyanın dört bir yanından talibi olan yıldız futbolcusu için kapıyı 4-5 milyon euro'dan açmayı düşünüyor.

PETKOVİC TRANSFERİ BUNA BAĞLI

Mislav Orsic'in ardından bir diğer Hırvat yıldız Bruno Petkovic için yoğun mesai veren Trabzonspor'da, bu transferin durumu biraz da Maxi Gomez'in gidişiyle ve ondan gelecek bonservisle alakalı.

Uruguaylı milli forvetin pek çok talibi var ancak ilk ciddi hamleyi Olympiakos yaptı. Yunan kulübü, Trabzonspor'la iletişime geçip, bonservis beklentisini sordu.

Trabzonspor, 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Gomez için kapıyı 4-5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Ancak pazarlıklarda bu rakamda esneme olabilir. Gomez'in satışı halinde hem kulübe sıcak para girişi olacak hem de maaş bütçesinde yer açılacak.

TAKAS GÜNDEME GELEBİLİR

Maxi Gomez konusunda Olympiakos ile masaya oturulursa, Zinckernagel transferi pazarlıklarda yeniden gündeme gelebilir.

Trabzonspor, Olympiakos'un Danimarkalı ofansif orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapmış ancak olumsuz cevap almıştı. Olympiakos aynı zamanda Bartra'yı listesinde bulunduruyor.

37 MAÇTA GÖREV ALDI

Trabzonspor formasıyla 37 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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