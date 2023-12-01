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Spor

Maxim De Cuyper: Bu skoru hayal bile edemezdik

Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 5-0 mağlup eden Club Brugge'nin oyuncusu Maxim De Cuyper maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, bu skoru hayal bile edemezdik ifadelerini kullandı.

1 Aralık 2023 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Maxim De Cuyper: Bu skoru hayal bile edemezdik
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Club Brugge'ün genç sol beki Maxim De Cuyper, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

De Cuyper Beşiktaş deplasmanında hayallerinin ötesinde bir skor aldıklarını belirterek, "Bu skoru hayal bile edemezdik. Sadece skorla ilgili değil, üç puan için geldik ama bu şekilde aldığınızda kendinizle gurur duyabilirsiniz" sözlerini kullandı.

Maçın yıldızlarından olan De Cuyper takım olarak çok iyi oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tamamen takım çalışmasıydı. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yaptık. Savunmamız istikrarını korudu ve fazla zorluk yaşamadı. Deplasman maçlarında bu düzende oynayabilmek önemlidir" diye konuştu.

Liderlik için henüz her şeyin belli olmadığına da değinen genç oyuncu, "Bu gece turun kesinleşmemesi çok yazık oldu. Son maçta işi bitireceğimizden eminiz. Bugünkü performansı yakalarsa başarılı oluruz" açıklamasını yaptı.

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