Maxim: İç saha serimizi kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Gaziantep FK futbolcusu Alexandru Maxim açıklamalarda bulundu.

Alexandru Maxim, "Zor bir maçtı, erken gol yedik. Maçtan önce konuşmuştuk duran topları ama golü yedik. Takımın gösterdiği karakterden mutluyum, iyi ataklar yaptık ama şanssızdık. İyi çalışmamız lazım. İç saha serimizi kaybettik. Artık İzmir'deki Göztepe maçına odaklanacağız." dedi.