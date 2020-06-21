İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maxim: ''Kutlanacak bir şey yok, 1 puan aldık''
Spor

Maxim: ''Kutlanacak bir şey yok, 1 puan aldık''

Galatasaray, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmada 90+15'de penaltıdan golü atan Maxim, açıklamalarda bulundu.

21 Haziran 2020 Pazar 23:36 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:36
ABONE OL

Gaziantep FK'da, 3-3 berabere kaldıkları Galatasaray maçında 90+15. dakikada penaltıyı atan Maxim, açıklamalarda bulundu.

Maçın seyircisiz olmasının önemine dikkat çeken Maxim, "Kutlanacak bir şey yok, sonuçta 1 puan aldık ama Galatasaray gibi bir takıma karşı aldık. Eğer burada dolu bir stada karşı oynasaydık, işimiz çok daha zor olacaktı. son saniyede gelen gol, benim atmam anlamlı oldu. Kırmızı karttan sonra rakibin üzerine çok gittik, oyunu domine ettik. Kayode çok güzel gol attı ama golü iptal oldu. Onu da ben tamamladım." dedi.

MSB'de Babalar Günü'ne özel anlamlı video

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.