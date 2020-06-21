Maxim: ''Kutlanacak bir şey yok, 1 puan aldık''

21 Haziran 2020 Pazar 23:36 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 23:36

Gaziantep FK'da, 3-3 berabere kaldıkları Galatasaray maçında 90+15. dakikada penaltıyı atan Maxim, açıklamalarda bulundu.

Maçın seyircisiz olmasının önemine dikkat çeken Maxim, "Kutlanacak bir şey yok, sonuçta 1 puan aldık ama Galatasaray gibi bir takıma karşı aldık. Eğer burada dolu bir stada karşı oynasaydık, işimiz çok daha zor olacaktı. son saniyede gelen gol, benim atmam anlamlı oldu. Kırmızı karttan sonra rakibin üzerine çok gittik, oyunu domine ettik. Kayode çok güzel gol attı ama golü iptal oldu. Onu da ben tamamladım." dedi.