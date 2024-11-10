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Spor

Maximin: Galibiyetten dolayı mutluyum

Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

10 Kasım 2024 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Maximin: Galibiyetten dolayı mutluyum
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Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Sivasspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Fransız futbolcu, "Sonuçtan dolayı mutluyum. Devreye 1-0 önde girince rakibin ortak olma şansı oluyor. Devre arasında hocamız bunu söyledi. Olabildiği kadar hızlı 2-3-4'ü atmalıydık, tam olarak bunu yaptık. Galibiyetten daha çok bunun için mutluyum." diye konuştu.

Maximin, "Çok mutluyum. Kulübümüz saha içinde saha dışında bana en iyi şartları sağlıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Kulübüm bana özel 3 farklı model yaptı. Bunun için de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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