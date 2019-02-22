FUTBOLDA Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, bu kulvarda son yıllarda mazisini arıyor. Avrupa’da 46. sezonunu geride bırakan ve 1 UEFA, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan, Şampiyon Kulüpler’de bir kez yarı final, 2 kez çeyrek final oynayan Sarı-Kırmızılılar, son 5 yılda beklentilerin altında kaldı.

SON DARBE BENFİCA’DAN

Devler Ligi’nde 2014-15’te 1 puan alan Aslan, 2015-16’da 5 puan topladı, devam ettiği Avrupa Ligi’nde Lazio’ya elendi. 2016-17’de FFP kriterleri yüzünden Avrupa’ya gidemeyen Aslan, 2017-18’de Ostersunds’a elendi. G.Saray bu sezon Devler Ligi’nde 4 puanla 3. olurken, Avrupa Ligi’nde Benfica engelini geçemedi.

DİAGNE HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa’da son 5 sezonda çıktığı 24 maçta 2 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, son 7 karşılaşmada galip gelemedi, deplasmanda ise 17 maçtır gülemiyor. Devre arası Kasımpaşa’dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Diagne de oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol attı, hayal kırıklığı yarattı.