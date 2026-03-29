İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mbappe: Bayern'i yenecek bir takım varsa o da biziz
Spor

Mbappe: Bayern'i yenecek bir takım varsa o da biziz

Kylian Mbappe, Bayern Münih'in Avrupa'nın en formda takımı olduğunu kabul ederken, “Onları yenebilecek takım varsa o da biziz” diyerek iddialı konuştu.

29 Mart 2026 Pazar 18:24
Mbappe: Bayern'i yenecek bir takım varsa o da biziz
ABONE OL

Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih hakkında konuştu.

Real Madrid ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, 'Telefoot'ta Real Madrid'deki rolü ve Dünya Kupası öncesindeki performansına yönelik şüpheler hakkında konuştu.

Mbappe, kulüpteki rolü ve Dünya Kupası'na kadar olan performansına yönelik şüpheler hakkında "İspanya'da bu durum biraz endişe yaratıyor, oynamayacağım... ve doğrudan Dünya Kupası'na gideceğim endişesi var. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu, Madrid ile her şeyi kazanmak." ifadelerini kullandı.

Madrid ve Fransa'nın 10 numarası, Madrid kulübünün en görünür yüzü olmanın getirdiği zorluklarıyla ilgili olarak, "Madrid, İspanya'daki insanlar için adeta bir din gibi; çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Real Madrid'deki her şey çok fazla konuşulur, spekülasyon yapılır; bazen haklı olarak, bazen de haksız olarak." diye açıkladı.

Mbappe, kendisiyle ilgili eleştirilerle ilgili gelen soruya, "Eleştirilerle başa çıkmayı bilmek gerekir çünkü Madrid'de herkes eleştirilmiştir. Ronaldo, Di Stefano... Dolayısıyla benim neden bir istisna olmam gerektiğini anlamıyorum. Sadece sakin olmak, yapılması gerekenlere odaklanmak ve sahada performansı nasıl iyileştirebileceğini kendine söylemek gerekiyor." cevabını verdi.

"BAYERN'İ YENECEK BİR TAKIM VARSA O DA BİZİZ"

Mbappe, Şampiyonlar Ligi ve La Liga ile ilgili olarak, "Şu anda Avrupa'nın en formda takımı olduğunu düşündüğüm Bayern'e karşı oynamamız gerekiyor,ama bu tür bir takımı yenebilecek biri varsa, o da biziz. Benim için önümüzdeki maçlar son derece önemli, çünkü hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da çok sıkı bir rekabet var." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.