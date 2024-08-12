Her ne kadar Kylian Mbappe, Endrick gibi genç yıldızları kadrosuna katsa da Real Madrid'de gündem Arda Güler. Arda, geçen sezon başında süre alamamış, sezonun ikinci yarısında aldığı kısa sürelerde de kalitesini kanıtlamıştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da, A Milli Futbol Takımımızda gösterdiği performansla dikkatleri iyiden iyiye üzerine çeken 19 yaşındaki solak Liverpool, Manchester United, Bayer Leverkusen gibi takımları da peşine takmıştı.

Her ne kadar Real Madrid'in önüne Arda Güler için çok büyük paralar sunulsa da eflatun-beyazlı ekip, Arda Güler'in bir takıma transferi konusunu rafa kaldırdı. Amerika'daki hazırlık kampında da Güler, Madrid yönetiminin bu kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı.

KAMPIN YILDIZI

Oynanan iki hazırlık maçında ilk 11'de başlayan Arda Güler performansıyla göz doldurmuş, sakatlık riskine karşı ise Endrick'le beraber Chelsea maçında oynatılmamıştı. Biten Amerika kampının ardından da Güler antrenmanlarda parmak ısırtmaya devam ediyor.

MBAPPE YANINA KOŞTU

Arda Güler özellikle idmanda oynanan çift kale maçta sergilediği performansla beğenileri toplarken, Güler'in performansına kayıtsız kalamayan bir isim daha vardı. O da, Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'den başkası değil.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre, Arda Güler'in performansından etkilenen Mbappe, Güler'in yanına koştu.

Mbappe kendisine asist yapan Arda Güler'e, "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın" ifadelerini kullandı.