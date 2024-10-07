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Spor

Mbappe eleştirilerin hedefinde! Milli Takım'a katılmadı

Kylian Mbappe sakatlığı olmamasına rağmen Real Madrid'e odaklanmak için milli takım arasında Fransa Milli Takımı'na katılmadı. Fransız yıldız ülkesinde eleştiri konusu oldu.

7 Ekim 2024 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Mbappe eleştirilerin hedefinde! Milli Takım'a katılmadı
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Aktif futbolda dünyanın en iyisi olarak gösterilen Kylian Mbappe, liglere verilen arada Fransa Milli Takımı'na katılmadı. Real Madrid'de istenen etkiyi oyun olarak henüz veremeyen yıldız oyuncu kulüp kariyerine odaklanmak için milli takıma katılmama kararı aldı.

Mbappe'nin bu tercihi ülkesinde eleştirilere neden oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fabian Bonnet, Kylian Mbappe için, "Kaptan olarak taraftara, ülkenizin insanlarına açıklayacak bir nedeniniz olmalı ancak Mbappe'nin yok. Gerçek kaptanın Antoine Griezmann olduğu anlaşıldı." dedi.

Fransız futbolcunun efsanelerinden Maxim Bossis ise "Sakatlığın nedeniyle ne kulüp takımında ne de milli takımında oynamayabilirsin. Ama Şampiyonlar Ligi olduğunda yedek kulübesinden oyuna giriyorsan bu bazı şeyleri bulanıklaştırıyor." şeklinde konuştu.

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