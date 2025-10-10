İSTANBUL 22°C / 14°C
  Mbappe gözünü Giroud'un rekoruna dikti
Spor

Mbappe gözünü Giroud'un rekoruna dikti

Fransa, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Azerbaycan'ı ağırlamaya hazırlanırken kaptan Kylian Mbappe geri adım atmıyor. Real Madrid formasıyla fırtına gibi esen yıldız, Olivier Giroud'nun tüm zamanların gol rekorunu kırmaya odaklandı.

10 Ekim 2025 Cuma 10:32
Mbappe gözünü Giroud'un rekoruna dikti
Fransa–Azerbaycan maçı öncesinde Kylian Mbappe geri adım atmıyor. Maviler'in kaptanı, Olivier Giroud'nun kırılması zor olan gol rekorunu geçmeyi hedefliyor ve bunu açıkça dile getiriyor.

Fransız taraftarlar Cuma gecesi Parc des Princes'i dolduracak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Ukrayna ve İzlanda galibiyetleri sonrası zirveyi garantilemek istiyor.

Mbappe, sağ ayak bileğindeki ağrılara rağmen Azerbaycan karşısında sahada olacak. Real Madrid formasıyla 10 maçta 14 gol atan yıldız, milli takımda da formunu sürdürmek istiyor. Giroud'un rekoruna beş gol uzaklıkta olan Mbappe, "Sanırım onu geceçeğim. Belki yarın, kim bilir" diyerek özgüvenini bir kez daha gösterdi.

Fransa, Theo Hernandez, Michael Oliseh, Bradley Barcola gibi isimlerle Azerbaycan savunmasını aşmaya çalışacak.

