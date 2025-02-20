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Spor

Mbappe, Guardiola'yı çaresiz bıraktı! Erken finalde turlayan Real Madrid

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İngiltere'de 3-2 kazandığı maçın rövanşında Manchester City'yi konuk etti. Eflatun beyazlılar rakibini Kylian Mbappe'nin hat-trick performansıyla parladığı maçta 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 00:59 - Güncelleme:
Mbappe, Guardiola'yı çaresiz bıraktı! Erken finalde turlayan Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'yi 3-1 yenerek tur atladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 4, 33 ve 61. dakikada Kylian Mbappe attı. Fransız oyuncu hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Manchester City'nin tek golünü ise 90+2'de Nico Gonzalez kaydetti.

Öte yandan Kylian Mbappe kariyerini 502. skor katkısına ulaştı. Fransız yıldız kariyerinin 315. golünü atarken, 187 de asist yaptı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid toplamda 6-3'lük skorla tur atlayan taraf oldu. Manchester City ise kupaya veda etti.

Real Madrid son 16 turunda Atletico Madrid veya Bayer Leverkusen ile eşleşecek.

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