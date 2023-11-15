Mbappe, Haaland ve Neymar'ı kadın futboluna davet etti!

Kadın futbolunda yaptığı açıklamalarla adından çokça söz ettiren Hırvat futbolcu Ana Markovic, dünya futbolunun yıldız isimlerinden bir istekte bulundu. İsviçre Ligi takımlarından Grasshopper'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu, Kylian Mbappe, Neymar ve Erling Haaland'ı kadın futboluna katılmaya teşvik etti.

'KADIN FUTBOLU GELİŞİYOR'

Kadın futbolunun eskiye göre daha fazla geliştiğini söyleyen Markovic, "Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.' dedi.

'OYUN KALİTEMİZ YÜKSELDİ'

Güzel futbolcu oyunlarının kalitesinin arttığını söyleyerek, 'Oyunumuzun kalitesi geçmişe göre çok daha yüksek. Sanırım insanlar çabalarımızı, bunun için çok çalıştığımızı anlıyor çünkü gerçekten daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu büyümenin bir nedeni de tüm kadınların da futbolumuza katkı sağlamasıdır.' yorumunu yaptı.

'ERKEKLER BİZE İNANMALI'

Kadın dahil herkesin kendilerine inanmasını söyleyen Markovic, 'Erkeklerin ve erkek oyuncuların bize inanması gerektiğini düşünüyorum, hatta kadınların da dahil herkesin bize inanması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

'MBAPPE VE HAALAND MAÇIMIZI İZLESİN'

Yıldız futbolcular Mbappe, Haaland ve Neymar'dan bir isteği olan Hırvat futbolcu, 'Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum.' şeklinde konuşmasını noktaladı.