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Spor

Mbappe için çarpıcı iddia

Real Madrid'de tartışmaların odağında Kylian Mbappe yer alıyor. Dış basında yer alan bilgilere göre, takım arkadaşları Mbappe'nin takım oyununa ve özellikle defansa yardımda zayıf olduğunu düşünüyor.

5 Kasım 2024 Salı 00:41 - Güncelleme:
Mbappe için çarpıcı iddia
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Fransız golcü Kylian Mbappe, sezon başında bedelsiz şekilde Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid ile şu ana kadar oynadığı karşılaşmalarda beklentileri karşılayamayan Mbappe, eleştirilerle gündeme geliyor.

REAL MADRID'DE MBAPPE TARTIŞILIYOR

Relevo'da yer alan habere göre; bazı Real Madrid'li futbolcular Mbappe'nin savunmadaki yetersizliğinden şikayetçi durumda bulunuyor.

Haberde, Mbappe'nin top yalnızca hücum bölgesine geldiğinde oyuna dahil olmasından dolayı Carlo Ancelotti ve diğer futbolcuların onun daha hareketli olmasını umduğu belirtildi.

Öte yandan İtalyan çalıştırıcının, Mbappe'nin Real Madrid'in oyununa olumsuz etki ettiğini ve bu durumdan en çok Jude Bellingham'ın zarar gördüğünü düşündüğü iddia edildi.

Kylian Mbappe, şu ana kadar eflatun-beyazlı formayı 14 resmi maçta terletti. Bu maçlarda ise 8 gol ve 2 asist yaptı.

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