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Spor

Mbappe için sürpriz Arsenal iddiası!

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fransız futbolcunun, Premier Lig'e gitmesi halinde tercihini Arsenal'den yana kullanacağı belirtildi.

30 Kasım 2023 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Mbappe için sürpriz Arsenal iddiası!
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PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili çarpıcı bir iddiada ortaya atıldı.

The Independent'in haberine göre; Fransız yıldız, Premier Lig'e transfer olmaya karar verirse tercihini Arsenal'den yana kullanacak.

BEDELSİZ AYRILMA İHTİMALİ VAR

Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, PSG'nin yeni sözleşme teklifine henüz olumlu yanıt vermedi. Fransız ekibi, başarılı forveti ikna edemezse sezon sonunda takımdan bedelsiz olarak ayrılacak.

LIVERPOOL DA İSTİYOR

Liverpool'un da istediği Mbappe'nin Premier Lig macerasına karar vermesi halinde Arsenal'e imza atacağı belirtildi.

Arsenal'in Arsene Wenger dönemi olan 2019 yılında oyuncuyu Monaco'dan transfer etmek istese de yaklaşık 90 milyon euroluk teklife rağmen Mbappe, tercihini Neymar'ın takımı PSG'den yana kullanmıştı.

REAL MADRID İHTİMALİ YÜKSEK

Bu iddiların ortaya atılmasına rağmen, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu iddia ediliyor. Yıldız ismin adı, geçen yıldan bu yana İspanyol deviyle anılıyor.

24 yaşındaki sol kanat, PSG ile 277 maça çıktı. 229 gol kaydederken, 100 de asist yapma başarısı gösterdi.

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