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Spor

Mbappe: İnsanlar geleceğimi EURO 2024'ten önce öğrenecek

Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklamasının ardından hangi takıma imza atacağı merakla beklenen Kylian Mbappe, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

24 Mart 2024 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Mbappe: İnsanlar geleceğimi EURO 2024'ten önce öğrenecek
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Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mbappe, "İnsanlar, geleceğimi Avrupa Şampiyonası'ndan önce öğrenecek. Bu konuda çok sakinim. Geleceğim artık kulüpte büyük bir konu değil, artık kimse bu konuyla ilgili benimle konuşmuyor" dedi.

"HARİKA ŞEYLERE HAZIRIM"

Fransız yıldız ayrıca, "Avrupa Şampiyonası'na sakin bir kafayla gideceğim, harika şeyler için hazırım" sözlerini sarf etti.

Real Madrid ile adı geçen Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint-Germain'de çıktığı 37 maçta 38 gol attı ve 8 asist yaptı.

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