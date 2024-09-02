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Spor

Mbappe ligde siftah yaptı! Real Madrid kazandı

İspanya La Liga 4. hafta maçında Real Madrid, sahasında Real Betis ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

2 Eylül 2024 Pazartesi 00:56 - Güncelleme:
Mbappe ligde siftah yaptı! Real Madrid kazandı
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İspanya La Liga 4. hafta maçında Real Madrid, sahasında Real Betis ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan 67 ve 75. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı. Real Betis ise henüz galibiyetle tanışamadı.

MBAPPE LİGDE SİFTAH YAPTI

İspanyol devinin yeni transferi Kylian Mbappe, Real Madrid'de 3. golünü kaydederken ligde ilk kez ağları sarstı. Fransız yıldız ligin ilk 3 maçını gol ve asist yapamadan tamamlamıştı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Real puanını 7'ye yükseltti. Real Betis ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Madrid devi, Real Sociedad ile oynayacak. Real Betis ise Leganes'i konuk edecek.

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