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Spor

Mbappe: N'Golo Kante inanılmaz

Fransız yıldız Kylian Mbappe, milli takımdan arkadaşı N'Golo Kante için övgü dolu ifadeler kullandı. Mabppe, 'Kante hala burada, bu inanılmaz! N'Golo Kante nadir görülen bir utangaçlığa sahip. Hem koşuyor hem de zekası var.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
Mbappe: N'Golo Kante inanılmaz
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Euro 2016, 2018 Dünya Kupası, Euro 2020, Euro 2024, 2026 Dünya Kupası: N'Golo Kante!

Kante, Fransa Milli Takımı ile beşinci büyük turnuvasına hazırlanıyor. Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım içinde herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Kylian Mbappe, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, kendinden yaşça büyük olan takım arkadaşına olan hayranlığını dile getirdi.

Mbappe, "Kante hala burada, bu inanılmaz! N'Golo Kante nadir görülen bir utangaçlığa sahip. Nadir! Aynı zamanda, milli takımda kendine bir sığınak buldu. Saha içinde dört kişiymiş gibi koşuyor. İnsanlar bunun sadece koşmak olduğunu düşünüyor. Sadece o değil. Evet, çok koşuyor. Ama çok iyi koşuyor." dedi.

"HEM KOŞUYOR HEM ZEKASI VAR"

Mbappe, "Koşup da hiçbir şey kazanamayan oyuncular tanıyorum. Kante ise koşuyor ve oyun zekası var, her şeyi önceden tahmin etmesini sağlayan bir futbol zekası. Bu olağanüstü. Kante'ye hayranım. Zaman geçiyor ama oyununda yaşlanmanın hiçbir belirtisini görmüyorum. 64 yaşında emekli olmaktan korkmuyor. Hala biraz daha zorlayabilir." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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