17 Eylül 2025 Çarşamba
Mbappe, Real Madrid'i zafere taşıdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, sahasında Marsilya ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

17 Eylül 2025 Çarşamba 00:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid, sahasında Marsilya ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Marsilya, 22. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti. Real Madrid'de bu gole cevap veren isim 28. dakikada Kylian Mbappe oldu. Mbappe, bu dakikada penaltıyı gole çevirdi. Fransız yıldız Mbappe, 81'de yine penaltıdan ağları sarstı ve Real Madrid maçı 2-1 kazandı.

Real Madrid'de mücadeleye 11'de başlayan Trent Alexander-Arnold, sakatlık yaşamasının ardından 5. dakikada yerini Dani Carvajal'e bıraktı. Carvajal ise 72. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 73 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Marsilya, ilk hafta puan alamadı.

Real Madrid, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Kairat deplasmanına gidecek. Marsilya, sahasında Ajax'ı konuk edecek.

