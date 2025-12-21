Mbappe, Ronaldo'nun 59 gollük rekoruna ortak oldu

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti.

Santiago Barnebeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 38. dakikada Jude Bellingham ve 86. dakikada penaltı noktasından Kylian Mbappe kaydetti.

Sevilla'da Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler, 72 dakika sahada kaldı.

MBAPPE, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Maçta 1 gol kaydeden Mbappe bu yıl Real Madrid formasıyla 59 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla bir yılda attığı 59 gollük rekorunu egale etti. Fransız yıldız, golü sonrasında idolü Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı.