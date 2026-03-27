Spor

Mbappe sahnede! Fransa, Brezilya'yı devirdi

Fransa, hazırlık maçında Brezilya'yı Mbappe ve Ekitike'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Upamecano kırmızı kart görürken Gabriel Sara, Brezilya formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

AA27 Mart 2026 Cuma 01:21
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Brezilya'yı 2-1 yendi.

ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fransa, 32. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Brezilya'nın golü ise 78. dakikada Bremer'den geldi.

Fransa'da 55. dakikada kırmızı kart gören Dayot Upamecano, takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ve Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante de karşılaşmada görev yaptı.

