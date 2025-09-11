İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Mbappe, Thierry Henry'yi geride bıraktı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı formasıyla en çok gol atan oyuncular listesinde efsane isim Thierry Henry'yi geride bıraktı.

11 Eylül 2025 Perşembe 00:40
Mbappe, Thierry Henry'yi geride bıraktı
Fransız dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı formasıyla en çok gol atan oyuncular listesinde efsane isim Thierry Henry'yi geride bıraktı.

Dünya yıldızı futbolcu, Fransa Milli Takımı ile olan gol sayısını henüz 26 yaşında 52'ye çıkarttı. Kylian Mbappe, bu rakam ile birlikte 51 golü bulunan Thierry Henry'yi geçmiş oldu.

İşte Fransa Milli Takımı'nda en fazla gol bulan isimler;

Olivier Giroud – 57 gol (131 maç)

Kylian Mbappé – 52 gol (87 maç)

Thierry Henry – 51 gol (123 maç)

Antoine Griezmann – 44 gol (127 maç)

Michel Platini – 41 gol (72 maç)

