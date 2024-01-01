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Spor

Mbappe transferinde Real'e sürpriz rakip!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Real Madrid ile sık sık adı anılan Kylian Mbappe'ye sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig devi Liverpool'un Fransız yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia edildi.

1 Ocak 2024 Pazartesi 18:48 - Güncelleme:
Mbappe transferinde Real'e sürpriz rakip!
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Real Madrid'in transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Kylian Mbappe için yeni bir talip çıktı.

LIVERPOOL DA DEVREDE

Le Parisien'de yer alan habere göre, geleceği Paris Saint-Germain ve Real Madrid'de olarak gösterilen Mbappe ile Liverpool'un da ilgilendiği aktarıldı.

Mbappe'nin de Liverpool'dan gelen ilginin farkında olduğu ve İngiltere'ye gitme fikrinin ağırlık kazanmaya başladığı öne sürüldü.

Fransız yıldızın olası Liverpool transferinde, özellikle Suudi Arabistan ekipleri ile adı geçen Muhammed Salah'ın yerini almasının beklendiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DE İLGİLENİYOR

Öte yandan 25 yaşındaki Mbappe ile bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği ifade edildi.

İSTEDİĞİ EKİPLE MASAYA OTURABİLİR

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren istediği kulüplerle görüşme özgürlüğüne sahip.

PSG'de bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol attı ve 1 asist yaptı.

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