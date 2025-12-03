Mbappe yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. Real Madrid'in ilk golünü 7. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Deplasman ekibinin 2. golü ise 42. dakikada Eduardo Camavinga'dan geldi.

İlk yarı, Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kylian Mbappe 59. dakikada yeniden sahneye çıktı ve kendisinin , takımının 3. golünü kaydetti.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı maçta sakatlık yaşayan Eduardo Camavinga'nın yerine 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 3 maçlık beraberlik serisinin ardından ilk kez kazanan Real Madrid, 36 puana yükselerek 2. sırada konumlandı ve lider Barcelona ile arasındaki farkı bire indirerek zirve takibini sürdürdü. 20 puanda kalan Athletic Bilbao ise 8. sırada yer aldı.

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk edecek. Athletic Bilbao ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.