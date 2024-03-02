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Spor

Mbappe yine oyundan alındı, PSG 1 puana razı oldu!

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

2 Mart 2024 Cumartesi 01:27 - Güncelleme:
Mbappe yine oyundan alındı, PSG 1 puana razı oldu!
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Fransa Ligue 1 24. hafta maçında PSG, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Stade Louis II'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Luis Enrique, sezon sonunda ayrılma kararı alan Kylian Mbappe'yi devrede oyundan aldı. Fransız yıldıza Nantes ve Rennes maçlarında da az süre verilmişti.

PSG bu sonuçla ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı. Monaco ise son 5 maçta 3. kez puan kaybetti.

Bu sonuçla puanını 55'e çıkaran PSG liderliğini sürdürdü. Enrique'nin öğrencileri bir maçı eksik olan Brest'in 12 puan önünde lider durumda. Monaco ise 42 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Reims ile oynayacak. Monaco ise Strasbourg deplasmanına gidecek.

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