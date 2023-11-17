Mbappe'den Ballon d'Or açıklaması

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini belirtti.

Kylian Mbappe yaptığı açıklamada, "Deschamps, Luis Enrique'ye göre bana daha fazla özgürlük veriyor. İki teknik adama da nasıl uyum sağlayacağımı biliyorum. Teknik direktörlerin kalitesi göz önüne alındığında onları dinlemek benim yararıma olacak." dedi.

Ballon d'Or ödülü için konuşan Mbappe, "Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin kazanması gerekiyordu. Dünya Kupası'nı kazandı. Haaland da ben de harika bir sezon geçirdik ama bu ödülde Dünya Kupası her zaman daha ağır basar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Gerçekleri söylemekten asla korkmam. Sınıflandırma böyledir. Messi bu ödülü hak etti. Dünya Kupası finalini kazandığı gece Ballon d'Or'u kimin aldığını zaten biliyordum. Messi benim için tarihin en iyi oyuncularından biri." şeklinde konuştu.