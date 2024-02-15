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Spor

Mbappe'den Devler Ligi'ni sallayan istatistik!

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi arenasında istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, 68 maça çıktığı Devler Ligi'nde 44 gol atma başarısı gösterirken, takım arkadaşlarına da 26 asist yaptı.

15 Şubat 2024 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Mbappe'den Devler Ligi'ni sallayan istatistik!
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Paris Saint-Germain'in, Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekiyor.

Devler Ligi arenasında şu ana kadar 68 maçta sahaya çıkan Fransız yıldız, 44 kez gol sevinci yaşadı. PSG'nin yıldız futbolcusu, bu karşılaşmalarda ayrıca 26 kez asist yaptı.

Henüz 25 yaşında bu rakamlara ulaşan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular arasında 14. sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde ise Cristiano Ronaldo yer alıyor. Portekizli yıldız, Devler Ligi'nde 140 kez ağları havalandırdı.

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