Mbappe'nin La Liga'da gol atmadığı takım kalmadı

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atletic Bilbao karşılaşmasında iki kez ağları havalandırdı.

Fransız yıldız, bu maçtaki golleriyle birlikte önemli bir başarı yakaladı. Real Madrid'e geçen yıl imza atan Mbappe, geçen sürede La Liga'da karşılaştığı her rakibe gol attı.

Real Madrid forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Mbappe, 25 gol attı ve 4 asist yaptı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid'de toplamda ise 79 maçta 69 gol, 9 asistlik bir performans ortaya koydu.