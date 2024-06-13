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Spor

Mbappe'nin yerine Edmond Tapsoba

Gelecek sezon Kylian Mbappe olmadan mücadele verecek olan Paris Saint Germain yıldız futbolcunun yerini Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba ile doldurmayı planlıyor.

13 Haziran 2024 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Mbappe'nin yerine Edmond Tapsoba
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Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'yi kaybeden Paris Saint-Germain yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

HEDEF LEVERKUSEN'İN YILDIZI

Foot Mercato'da yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen forması giyen Edmond Tapsoba'ya çevirdi.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncunun menajeri, PSG yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği söylendi.

Bonservis bedeli için herhangi bir fiyat söylenmese de transferin gerçekleşmesi için yaklaşık 65 milyon euroluk bir bedelin ödenmesi bekleniyor.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 46 resmi maça çıkan Edmond Tapsoba bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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