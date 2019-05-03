Mbappe'ye 3 maç ceza verildi

Federasyondan yapılan açıklamada, Rennes ile oynadıkları ve penaltı atışlarıyla kaybettikleri Fransa Kupası finalinde rakibine yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gören Mbappe'ye 3 maç ceza verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mbappe'nin takım arkadaşı Neymar hakkında da rakip takım taraftarıyla yaşadığı gerginlikten dolayı soruşturma açıldığı belirtildi.