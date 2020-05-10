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Spor

Mbaye Diagne bu kez de mahkemelik oldu!

Galatasaray'ın sezonu sonuna kadar Club Brugge'ye kiraladığı Mbaye Diagne'ye kiraladığı evden çıkması için 15 Mayıs Cuma gününe kadar süre verildi. Senegalli golcü süreyi aşarsa mahkeme kararıyla çıkartılacak.

10 Mayıs 2020 Pazar 23:48 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 23:48
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Belçika basınında yer alan habere göre; Knokke'de kiraladığı evden 30 Nisan'a kadar çıkmayan ve mahkemelik olan Diagne'ye ailesi birlikte oturduğu evi boşaltması için 15 Mayıs Cuma gününe kadar süre verildi.

Diagne'nin avukatı Sebastien Ledure, "Anlaşmaya vardık ve müvekkilim cuma gününden önce ayrılacak." ifadesini kullanırken; Galatasaraylı golcünün İtalya veya Senegal'e dönüp dönemeyeceği ile ilgili olarak da, "Şu anda bu konuyu araştırıyoruz." dedi.

Senegalli golcü evden çıkmayı yine reddetmesi durumunda mahkeme kararıyla çıkartılacak.

Ev sahibi, Senegalli golcünün evden çıkmaması üzerine Sulh Mahkemesi'ne gitmişti. Verilen karar sonucu Diagne, ailesi ile birlikte evi boşaltacak.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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