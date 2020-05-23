Mbaye Diagne Club Brugge'da neden kadro dışı kaldığını açıkladı

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:19

The Guardian'dan Paul Doyle'a konuşan 28 yaşındaki Senagalli golcü Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:

"Club Brugge beni 'Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var' diyerek transfer etti. Hatta, teknik direktör Clement, 'Seni Şampiyonlar Ligi için transfer ettik. Bizi gruptan çıkar.' dedi."

"PSG MAÇINDA PENALTIYI KULLANMAMALIYDIM"

Club Brugge'de kadro dışı kalmasına sebep olan PSG maçındaki penaltı olayıyla ilgili konuşan Dşagne; "O penaltıyı kullanmamalıydım. Ancak, o an çok ateşliydim. Penaltıyı ben kazandırmıştım ve kullanıp gol atmaya karar verdim. Adrenalin seviyem yüksekti. Takımıma yardım etmek istiyordum. Sonrasında takımdan ve teknik direktörden özür diledim fakat teknik direktör beni kadro dışı bıraktı." dedi.

"CLEMENT BENİ HİÇ İSTEMEDİ"

"Her gün takımla antrenmanlara çıktım ve elimden geleni fazlasıyla yaptım. Ancak teknik direktör beni asla maç kadrosuna almadı. Benim yerime aldığı futbolculara saygım var ama benimle aynı seviyede değiller. Ben de teknik direktörle görüştüm. Bana, "Burada patron benim ve kararları ben veririm." dedi.

Sonraki görüşme taleplerimi kabul etmedi. Brugge'deki son 3 ayımda bana tek bir kelime bile etmediler. Sade bir 'Merhaba'dan başka bir şey duymadım. Philippe Clement'in beni ilk günden beri istemediğini düşünüyorum. O penaltıyı kullanmamı ve kaçırmamı fırsat olarak görüp beni kadro dışı bıraktı."