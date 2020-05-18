18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:09 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:09

Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesi, Mbaye Diagne’nin Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği yönündeki soru işaretlerini artırdı.

Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmediği bilinen oyuncunun, sezonun kalan bölümü için Cim-Bom’da forma giyme durumu olmasa da antrenmanlarını sürdürmek için yeniden Florya’nın yolunu tutup tutmayacağı soru işaretlerine neden olmuştu.

Club Brugge’ün şampiyonluk paylaşımında kendisine yer verilmemesi üzerine kendisini kavgalı olduğu teknik direktör Clement’in yerine koymasıyla gündem olan golcü futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray formalı fotoğraflarını paylaştı ve geri dönüşünü bir nevi duyurdu.