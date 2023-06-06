İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5076
  • EURO
    23,1632
  • ALTIN
    1356.98
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mbaye Diagne: Karagümrük'ten ayrılıyorum
Spor

Mbaye Diagne: Karagümrük'ten ayrılıyorum

Sezonu 23 lig golüyle, gol krallığı listesinde ikinci sırada tamamlayan Mbaye Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrıldığını açıkladı.

6 Haziran 2023 Salı 19:35 - Güncelleme:
Mbaye Diagne: Karagümrük'ten ayrılıyorum
ABONE OL

Senegalli golcü, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Diagne, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Türkiye'ye Kasımpaşa formasıyla transfer olan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, 13 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olmuştu.

Diagne, Club Brugge ve West Brom'daki kiralık sezonlarının ardından bu sezon başında bonservisiyle Karagümrük'e gitmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.