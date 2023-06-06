Mbaye Diagne: Karagümrük'ten ayrılıyorum

Senegalli golcü, "Sözleşmem bitiyor ve Karagümrük'ten ayrılıyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Diagne, "Büyük ihtimalle Türkiye'de kalabilirim. Her şeye açığım. Avrupa'daki tekliflere de açığım. Ancak burayı çok seviyorum, buradaki insanları çok seviyorum. Değerlendireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Türkiye'ye Kasımpaşa formasıyla transfer olan ve gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, 13 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak 2019'da Galatasaray'a transfer olmuştu.

Diagne, Club Brugge ve West Brom'daki kiralık sezonlarının ardından bu sezon başında bonservisiyle Karagümrük'e gitmişti.