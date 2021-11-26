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Spor

Mbaye Diagne: Lideriz ve çıkmayı garantiledik

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA26 Kasım 2021 Cuma 00:36 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 00:36
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Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktıkları için mutlu olduğunu ve hayalinin sezon sonunda kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Senegalli santrfor, E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki santrfor, "Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Şu anda grupta lideriz ve çıkmayı garantiledik." diye konuştu.

Diagne, sarı-kırmızılı taraftarların kendisine desteğinin sorulması üzerine, "Ben de taraftarımızı çok seviyorum. Gol atmasam bile mühim olan benim maksimum performansımı vermem." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Gruptan çıktığımız için çok mutluyum. Hayalim sezon sonunda kupaya ulaşmak. Ancak önümüzde grupta oynamamız gereken bir maç daha var. Ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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