Mbaye Diagne: Memnun değilim

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:35

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından konuştu.

Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.

Kendi performansını değerlendirmesi istenen Diagne, "Burada benim kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. 3 puan önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.