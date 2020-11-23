İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8892
  • EURO
    9,3461
  • ALTIN
    466.507
  • BIST100
    1314.25
Spor

Mbaye Diagne: Memnun değilim

Galatasaray'ın Kayserispor karısında tek golünü atan Mbaye Diagne maç sonu açıklamalarda bulundu. Sonuçtan memnun olmadığını belirten Diagne, 'Benim performansım değil, 3 puan önemli.' diye konuştu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:35
ABONE OL

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan ağları sarsan Mbaye Diagne, karşılaşmanın ardından konuştu.

Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.

Kendi performansını değerlendirmesi istenen Diagne, "Burada benim kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. 3 puan önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.