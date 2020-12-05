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Spor

Mbaye Diagne, Radamel Falcao'yu geride bıraktı

Galatasaray'da Mbaye Diagne, sarı kırmızılı forma altında çıktığı son 6 maçta 5 gole imza attı. Galatasaray kariyerinde 33 maça çıkan ve 18 gol, 2 asistlik bir performansla oynayan Diagne, 29 maçta 16 gol, 3 asitlik bir performans yapan Radamel Falcao'yu da geride bıraktı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:58 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 19:59
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Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü kaydeden Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma altındaki son 6 maçında 5 gole imza attı.

Radamel Falcao ve Ryan Babel'in yokluğunda Fatih Terim'in ideal santraforu haline gelen Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor'un ardından Hatayspor'u da boş geçmedi ve fileleri havalandırdı.

Galatasaray kariyerinde 33 maça çıkan ve 18 gol, 2 asistlik bir performansla oynayan Mbaye Diagne, 29 maçta 16 gol, 3 asitlik bir performans yapan Radamel Falcao'yu da geride bıraktı.

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