Mbaye Diagne rekor kırdı! Galatasaray'a ağır darbe

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın oyunculara ödenen menajerlik ücretlerini açıklamasıyla Mbaye Diagne, maliyetiyle rekor kırdı. Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılılara olan maliyeti 26.9 milyon euro oldu. 30 yaşındaki golcüyle olan sözleşme geçtiğimiz haftalarda geçici olarak feshedilmişti.
Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı takıma faturası ağır oldu. Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 26.9 milyon euro olan Senegalli golcü bu alanda rekor kırdı.
2019'un yaz aylarında transferi büyük ses getiren Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takıma maliyeti ise 22.9 milyon euro oldu. Ayrıca temsilcilerin alacakları zamanında ödenmediğinden dolayı Galatasaray'a 333 bin 502 euroluk ek maliyet olduğu da dile getirildi.
6 FUTBOLCUNUN MALİYETİ 76.9 MİLYON EURO!
Sarı-kırmızılılarda 6 oyuncunun toplam maliyeti 76.9 milyon euro oldu. İşte o 6 isim:
Mbaye Diagne: 26.9 milyon euro
Radamel Falcao: 22.9 milyon euro
Christian Luyindama: 14.3 milyon euro
Jean Michael Seri: 5.4 milyon euro
Kostas Mitroğlu: 3.9 milyon euro
Steven Nzonzi: 3.5 milyon euro
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 resmi maçta forma şansı bulan Mbaye Diagne, 4 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi. Senegalli golcü 23 maçın yalnızca 11'inde ilk 11'de yer alırken, 17. haftada oynanan Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi geçici olarak feshedilmişti.
Star Gazetesi