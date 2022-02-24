Mbaye Diagne rekor kırdı! Galatasaray'a ağır darbe

Star Gazetesi 24 Şubat 2022 Perşembe 22:35 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:35

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın oyunculara ödenen menajerlik ücretlerini açıklamasıyla Mbaye Diagne, maliyetiyle rekor kırdı. Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılılara olan maliyeti 26.9 milyon euro oldu. 30 yaşındaki golcüyle olan sözleşme geçtiğimiz haftalarda geçici olarak feshedilmişti.

MBAYE DIAGNE MALİYETİYLE REKOR KIRDI

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı takıma faturası ağır oldu. Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 26.9 milyon euro olan Senegalli golcü bu alanda rekor kırdı.

DIAGNE'Yİ RADAMEL FALCAO TAKİP EDİYOR

2019'un yaz aylarında transferi büyük ses getiren Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takıma maliyeti ise 22.9 milyon euro oldu. Ayrıca temsilcilerin alacakları zamanında ödenmediğinden dolayı Galatasaray'a 333 bin 502 euroluk ek maliyet olduğu da dile getirildi.

6 FUTBOLCUNUN MALİYETİ 76.9 MİLYON EURO!

Sarı-kırmızılılarda 6 oyuncunun toplam maliyeti 76.9 milyon euro oldu. İşte o 6 isim:

Mbaye Diagne: 26.9 milyon euro

Radamel Falcao: 22.9 milyon euro

Christian Luyindama: 14.3 milyon euro

Jean Michael Seri: 5.4 milyon euro

Kostas Mitroğlu: 3.9 milyon euro

Steven Nzonzi: 3.5 milyon euro

MBAYE DIAGNE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 resmi maçta forma şansı bulan Mbaye Diagne, 4 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi. Senegalli golcü 23 maçın yalnızca 11'inde ilk 11'de yer alırken, 17. haftada oynanan Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi geçici olarak feshedilmişti.