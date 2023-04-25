Mbaye Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı paylaşımı

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Diagne, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili, "Küçük kardeşimi sakin ol. Seninle tanıştığımız kısa sürede, sana latte vermiştim. Birbirimizi tanıyoruz. Seni seviyorum. Unutma, her zaman saygı" paylaşımında bulundu.

Diagne ve Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının son anlarında kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

Fatih Karagümrük'ün başarılı santraforu Mbaye Diagne bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 20 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımın gol yükünü sırtladı.