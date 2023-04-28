Mbaye Diagne'den Galatasaray'a çok ağır fatura! Dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray'da Mbaye Diagne sorunu bir türlü çözülemiyor. 2019 yılında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan transfer edilen ve bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin maaşının büyük bir kısmını sarı-lacivertli ekibin ödediği ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN BAŞI MBAYE DİAGNE İLE DERTTE

Galatasaray, başarılı futbolcu Mbaye Diagne'yi lacivert-beyazlılardan 2019 yılında transfer etmişti. 31 yaşındaki deneyimli forvet Mbaye Diagne yarım sezon forma giydiği sarı-kırmızılılarda istenilen performansı bir türlü sağlayamadı. Galatasaray ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca sürekli farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen yetenekli forvet Mbaye Diagne, 2022 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olmasına rağmen Galatasaray'a mali olarak yük olmaya devam ediyor.

SORUN BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMİYOR

Fatih Karagümrük'e 2022 yaz transfer döneminde transfer olan Mbaye Diagne, sözleşmesinde bulunan madde yüzünden Galatasaray'a mali olarak yük olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncunun maaşının %90'nın ödemeye devam ettiği ve oyuncunun kulübü mali olarak zora soktuğu öğrenildi. Ayrıca başarılı forvet Mbaye Diagne son oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında gol atarak sarı-kırmızlıların sahadan 1 puan ile ayrılmasını neden oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük forması ile bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 20 gol, 6 asistlik performans sergiledi.