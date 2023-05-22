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Spor

Mbaye Diagne'den gol sonrası dikkat çeken hareket

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün tek golünü kaydeden isim Mbaye Diagne olurken, yıldız futbolcu attığı gol sonrası gol sevincinde bulunmadı. Senegalli yıldız, bu hareketiyle sosyal medyada gündeme oturdu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Mbaye Diagne'den gol sonrası dikkat çeken hareket
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Süper Lig'de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Akyazı'da karşı karşıya geldi. Karagümrük'ün ilk yarıda bulduğu gole imzasını atan Mbaye Diagne'nin sevinmemesi dikkat çekti. Mbaye Diagne bu hareketiyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Fatih Karagümrük'ün deneyimli forveti Mbaye Diagne'nin Trabzonspor maçındaki hareketi geceye damga vurdu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. İstanbul temsilcisinde forma giyen Mbaye Diagne, ilk yarıda takımının attığı tek golün sahibi oldu.

Öte yandan Mbaye Diagne'nin gol sonraki hareketi gündem oldu. 31 yaşındaki Senegalli forvetin attığı gole sevinmemesi dikkat çekti. Diagne golün ardından ellerini havaya kaldırarak sevinç yaşamadı.

Mbaye Diagne'nin bu hareketi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Futbolseverler tecrübeli forvetle ilgili yüzlerce paylaşım yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 29 maça çıkan Mbaye Diagne 19 gol, 6 asistlik katkı verdi.

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