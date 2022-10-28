Mbaye Diagne'den, Pirlo'ya Galatasaray talebi! Beni oynatın...

Daha önce Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne bugün sarı-kırmızılı takıma rakip olacak.

Eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andrea Pirlo ile görüşerek bu talebini ilettiği ifade edildi. Ancak bugünkü karşılaşmada forvette Borini'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

KARAGÜMRÜK ÇETİN CEVİZ

Galatasaray bugün galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor ancak işi çok da kolay olmayacak. Karagümrük Hatay ve Ümraniye'yi mağlup ederek üst üste iki maçını kazandı. Ayrıca geçen sezon deplasmanda oynanan maç da 1-1 bitmişti.

Bu sezon süper ligde 10 maça çıkan golcü oyuncu, 6 gol atıp birde asist yaptı.